Ağaoğlu Şirketler Grubu, Milas'ta yer alan proje hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, projenin, çevreye duyarlı, uluslararası kuruluş US Green Building Council tarafından sertifaka aldığı vurgulanarak şöyle denildi:

"Bu hedefler doğrultusunda Muğla – Milas Turizm Yerleşkesi hiçbir kamu ve belediye kaynağı kullanılmadan, sosyal, bölgesel, çevresel ve ekonomik fayda kriterlerinde Türkiye’de büyük bir dönüşümün öncüsü olmayı öncelikli hedef olarak belirlemiştir."

"Arazinin yüzde 90'ı yeşil alan, spor, kültür sanat alanı olarak tasarlanacak"

Arazideki oturum alanının yüzde 10'u geçmeyeceğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arazinin geri kalan yüzde 90’lık kısmı ise yeşil alan, bölge halkı ile geliştirilecek akıllı tarım alanları, peyzaj alanları, spor alanları, kültür ve sanat alanları ve çocuk oyun alanları olarak planlanmaktadır.

Projenin bu denli büyük bir alanda oldukça yaygın alanda tasarlanan mimarisi ve kendi altyapısı bölgeye yük değil aksine fayda sağlayacaktır."

"Türkiye’nin yeşil alan altyapısı hazır tek projesi"

Şirketin açıklamasında, yanan orman alanlarıyla ilgili iddiaya da cevap verildi:

"Proje Türkiye’nin bu denli büyük değerde yeşil alan altyapısı hazır tek projesidir. Arazimizde, 1988’den beri bölgenin en önemli çevreci figürlerinin himayesinde Bodrum’un en büyük ağaç ve bitki seralarından biri geliştirilmiş ve düzenli bakımları yapılmaktadır. Bölgenin dokusuna uygun olarak geliştirilen ağaç ve bitkiler ile bölgenin en yeşil yerleşkelerinden birini yapabilmeyi arzu etmekteyiz. Proje Türkiye’nin bu denli büyük değerde yeşil alan altyapısı hazır tek projesidir."

Projenin çevre dostu olduğunun vurgulandığı açıklamada, şöyle denildi:

"Altyapı ve çevre ile ilgili yatırımlar şirketin kendi kaynakları ile yapılacak olup belediye ve kamuya hiçbir ek yük getirmeyecektir.

Tuzla Sulak Alanı’nın korunması ve değerinin arttırılması konusunda üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağımıza ve bu sorumluluğu ciddi bir şekilde üstleneceğimize, bölge sakinleri ve çevre hassasiyeti olan tüm dostlarımız tanık olacaklardır."