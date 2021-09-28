Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 15:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
İstanbul Havalimanı'nda sefer sayısı 700 bini aştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Havalimanı'nda dün itibarıyla 100 milyonu aşkın yolcu ağırlandı, 700 binden fazla uçuş gerçekleştirildi.
İstanbul Ground Airport (İGA) Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda dün itibarıyla 100 milyonu aşkın yolcunun ağırlandığını, 700 binden fazla uçuşun gerçekleştirildiğini duyurdu.
Samsunlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ödüllerle ilklerle ve enlerle dolu yolculuğumuz @igairport'ta devam ediyor. Dün itibarıyla 100 milyon yolcuyu ve 700 bin uçuşu geçtik. Ülkemizi küresel havacılıkta zirveye taşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Ödüllerle, ilklerle ve enlerle dolu yolculuğumuz @igairport da devam ediyor. Dün itibariyle 100 milyon yolcuyu ve 700 bin uçuşu geçtik. Ülkemizi küresel havacılıkta zirveye taşıyoruz.September 28, 2021
Etiketler: İstanbul Havalimanı
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