Parçalı Bulutlu 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 16.02.2024 15:23

Adli para cezaları artırılıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, adli para cezalarında alt ve üst sınırları yeniden düzenlediklerini belirleterek, "1 günlük cezanın alt sınırı 100 TL, üst sınırı 500 TL'ye çıkarılacak" dedi.

Adli para cezaları artırılıyor

Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 8. Yargı Paketi'nin ayrıntılarını açıkladı.

Teklifin bir tanesi geçici olmak üzere 43 maddeden oluştuğunu ifade eden Zengin, amaçlarının yargı hizmetlerinin daha etkin sağlanması olduğunu aktardı.

Adli para cezalarında bazı alt ve üst sınırları yeniden düzenlediklerini kaydeden Zengin, bir günlük ezanın alt sınırının 100, üst sınırının ise 500 TL'ye çıkarılacağını söyledi.

Zengin, "Adalet bakanlığı bünyesinde bulunan tazminat komisyonuna yeni görevler vererek yeni bir hüviyete kavuşturmuş oluyoruz. Manevi tazminat talepleri anayasa mahkemesi yerine bu komisyona yapılacak. Bireysel başvurulardaki yığılmalar olmayacak artık." dedi.

ETİKETLER
AK Parti
Sıradaki Haber
Şimşek: Piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 37,8'e geriledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:30
Eski FBI ajanı, Biden hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasında yalan beyan vermekle suçlanıyor
16:16
DSÖ: Gazze'deki Nasır Hastanesinden gelen haberlerden derin endişe duyuyoruz
16:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
16:30
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e Refah uyarısı
16:09
Özgür Özel: Hataylılar için Lütfü Savaş'a bir alternatif geliştiremedik
16:04
Turgut Altınok: 20 yıllık görev süremde işçinin ve memurun maaşları bir gün aksamadı
İsrail'in güneyinde silahlı saldırı: 2 kişi öldü
İsrail'in güneyinde silahlı saldırı: 2 kişi öldü
FOTO FOKUS
Gazzeli aileyi Türkiye buluşturdu
Gazzeli aileyi Türkiye buluşturdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ