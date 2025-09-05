Açık 18.6ºC Ankara
Ekonomi
AA 05.09.2025 02:19

ABD'nin ticari ham petrol stokları 2,4 milyon varil arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre 2,4 milyon varil arttı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları 2,4 milyon varil arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,4 milyon varil artışla 420 milyon 700 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 500 bin varil artarak 404 milyon 700 bin varil seviyesine çıktı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 3 milyon 800 bin varil azalışla 218 milyon 500 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 23-29 Ağustos haftasında 16 bin varil azalışla 13 milyon 423 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 508 bin varil azalışla 6 milyon 742 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 74 bin varil artışla 3 milyon 884 bin varil oldu.

EIA'nın Ağustos 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 410 bin varil olması bekleniyor.

ABD Petrol
