Bakan Bolat: KKTC'nin her zaman yanındayız

Bakan Bolat, Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'nda (WorldFood İstanbul) basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Ticaret Bakanlığı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ile işbirliğinin gereği olarak KKTC’nin üreticilerine Türkiye'deki prestijli fuarlarda destek sağladıklarını söyledi.

Kıbrıs mutfağını, gıda ürünlerini anlatan tanıtım yapıldığını anımsatan Bolat, "Fuarda 17 stantlı pavilion açıldı. İlgiyle takip ettik. Bu fuarda olmalarından dolayı KKTC’ye teşekkür ediyoruz. KKTC'den gelecek yıl daha büyük katılım bekliyoruz. Bundan önce 4 fuara katılımı biz organize ettik, bundan sonra da etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bolat, "Kıbrıs davası her zaman payidar olacaktır. Kıbrıs Türkleri Türkiye’nin güvencesi altında kıyamete kadar adada var olacaklar. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak gerek gümrük işbirliği gerekse Güzelyurt’ta yapılmakta olan soğuk hava deposu projesiyle KKTC üretiminin ve ekonomisinin güçlenmesi için elimizdeki tüm imkanlarla KKTC’nin yanında var olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Kıbrıs mutfağını tanıtmak ve geleceğe taşımak istiyoruz"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar da Kıbrıs mutfağını tanıtma babında bugün burada bir etkinlik yaptıklarını ifade ederek, KKTC Cumhurbaşkanlığı Kültür Yayınlarının ilki olan "Kıbrıs Mutfağı" adlı kitabın içerisinden 5-6 yemeğin ve tatlının tarifini yaptıklarını ve ziyaretçilerle paylaştıklarını dile getirdi.

Tatar, fuara KKTC'den 17 firmanın katıldığını ifade ederek, "17 firmamızı ziyaret ettik. Onlarla sohbet ettik. KKTC firmalarını da burada dünyayla buluşturmak, alışveriş imkanlarını artırmak gerçekten firmalar için ve bizim için çok güzeldi. Aynı zamanda Kıbrıs mutfağı da kültürümüzün en önemli parçalarındandır. Mümkün oldukça Kıbrıs kültürünün en önemli kısımlarından Kıbrıs mutfağını tanıtmak ve geleceğe taşımak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kuzey Kıbrıs insanının üretiminin dünyayla kucaklaşması sağlandı"

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise KKTC'nin üreticisinin, sanayisinin görünebilir olması için her yıl imkanların daha da artırıldığına ve Kuzey Kıbrıs insanının üretiminin dünyayla kucaklaşmasının sağlandığına işaret etti.

Amcaoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ve ekibinin kendilerine sağlamış olduğu imkanlar ile her yıl daha da büyüdüklerini ve her yıl daha da görünür olabildiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu da bizi mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımızın eşinin de bugün Kıbrıs yemekleri mutfağıyla ilgili buradaki konsepte uygun yapmış olduğu lansman ile bu çalışmalar daha da güzel taçlandırılmış oldu. Çünkü el birliğiyle KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti her alanda iletişimini ve bu konudaki adımların atılmasıyla ilgili düşüncelerini sahaya yayıp dünyayla buluşturabilme konusundaki adımlarını sıklaştırdığı sürece işte burada bugün gördüğümüz gibi insanımızı dünyayla buluşturabilmenin şartlarını da en üst seviyeye çekme şansını elde ediyoruz."