Ekonomi
AA 04.09.2025 17:02

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 705 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 705 bin liraya geriledi.

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 705 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 655 bin lira, en yüksek 4 milyon 715 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 azalışla 4 milyon 705 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 708 bin 999,5 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 835 milyon 353 bin 314,23 lira, işlem miktarı ise 1241,76 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 23 milyon 225 bin 693,14 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altın
