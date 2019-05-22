Vergi oranlarının değiştirilmesine ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre alkollü ürünlere yüzde 70, Amerikan menşeli otomobillere yüzde 60 ek mali yükümlülük getirildi.
Tütün, makyaj ve cilt bakım ürünlerinden alınacak vergi ek vergi yüzde 30 oldu.
Amerika'dan ithal edilen pirince ise yüzde 25 vergi yükümlülüğü getirildi.
Amerika'dan ithal edilen, sert kabuklu meyveler, taş kömürü, plastik malzemeler, elyaf, odun, kağıt ve kartona da yüzde 5'ten yüzde 30'a değişen oranlarda ek vergi konuldu.
Kaynak: TRT Haber