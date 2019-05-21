Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) “Ekonomik Görünüm” raporu ciddi uyarılar içeriyor.

Yılda 2 kez hazırlanan raporda OECD, 2019 için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,2’ye çekti. Daha önceki büyüme tahmini yüzde 3,3’tü.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü raporda, hükümetlere ticari anlaşmazlıklara çözüm bulmaları çağrısı da yaptı.

Örgütün baş ekonomisti Lawrence Boone, zaten kırılgan durumdaki ekonominin ticari gerginliklerden etkilendiğine dikkat çekti.

Washington-Pekin hattında son dönemde ipler yeniden gerildi. Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin ticari görüşmelerinden anlaşma çıkmayınca, ek gümrük vergileriyle birbirlerine bir kez daha meydan okudu.

OECD’nin ticari büyüme tahminine göre ise, 2019’da ticari büyümenin yüzde 2 olması bekleniyor. Bu, son 10 yıl içindeki en düşük oran.

Kaynak: TRT Haber