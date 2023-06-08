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Ekonomi
AA 08.06.2023 16:07

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Haziran ile biten haftada 261 bine çıkarak Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı
[Fotograf: AFP]

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 3 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 28 bin kişi artarak 261 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerini aşarak 30 Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıkan işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 235 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 232 binden 233 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 7 bin 500 kişi artarak 237 bin 250'ye yükseldi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 27 Mayıs ile biten haftada 37 bin kişilik azalışla 1 milyon 747 bine geriledi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularının art arda 3'üncü haftada arttığını, bu durumun iş gücü piyasasının gücünün azaldığına dair bir işaret olabileceğini belirtti.

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