İlk 5 ayda hava yolunu kullanan kişi sayısı 73 milyonu geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, mayıs ayı ile ocak-mayıs dönemine ilişkin uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta hava yolunu tercih eden yolcuların sayısı 18 milyon 787 bin 471 oldu. Ocak-mayıs döneminde ise 73 milyon 466 bin 360 yolcu hava yolunu kullandı.

Çevre ve yolcu dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 76 bin 3, dış hatlarda 69 bin 654'e ulaştı. Mayıs ayında üst geçişlerle toplam 185 bin 689 uçak trafiği gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre iç hat uçak trafiğinde yüzde 3,8, dış hat uçak trafiğinde yüzde 16,4 ve üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinde yüzde 12,3 artış görüldü.

2019 rakamları geride kaldı

COVID-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve ülkede büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, mayısta, 2019 Mayıs'taki seviyesini geçti. Havalimanları direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde, bu yılın mayıs ayında 2019 Mayıs ayı yolcu trafiğinin yüzde 110'u gerçekleşti. Ayrıca, aynı ayda üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinin yüzde 106'sı aşıldı.

Söz konusu ayda, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 8 milyon 208 bin 449, dış hat yolcu trafiği 10 milyon 562 bin 533 oldu. Böylece bu ayda direkt transit yolcularla toplam 18 milyon 787 bin 471 yolcuya hizmet verildi. Geçen yılın aynı ayına göre iç hat yolcu trafiğinde yüzde 14,3, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 22,6 olmak üzere direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 18,7 artış gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, mayıs ayında, iç hatlarda 67 bin 713 ton, dış hatlarda 272 bin 643 ton, toplamda 340 bin 356 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nda mayısta 6,6 milyon yolcuya hizmet verildi

İstanbul Havalimanı'nda mayıs ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 12 bin 502, dış hatlarda 31 bin 578 olmak üzere toplamda 44 bin 80'e ulaştı.

Bu havalimanında mayısta iç hatlarda 1 milyon 739 bin 670, dış hatlarda 4 milyon 819 bin 533 olmak üzere toplamda 6 milyon 559 bin 203 yolcuya hizmet verildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise mayıs ayında iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 9 bin 93, dış hatlarda 9 bin 641 olmak üzere toplamda 18 bin 734, yolcu trafiği iç hatlarda 1 milyon 483 bin 893, dış hatlarda 1 milyon 564 bin 810 olmak üzere toplamda 3 milyon 48 bin 703 oldu.

Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise mayısta 2 bin 183 uçak trafiği gerçekleşti.

5 aydaki uçak trafiği 786 bini aştı

Ocak-mayıs döneminde havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 335 bin 728, dış hatlarda 269 bin 798 oldu. Böylece üst geçişlerle toplam 786 bin 43 uçak trafiği kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı dönemine göre iç hat uçak trafiği yüzde 16,3, dış hat uçak trafiği yüzde 26,2 ve üst geçişler dahil toplam uçak trafiği yüzde 22,3 artış gösterdi.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 34 milyon 24 bin 650, dış hat yolcu trafiğinin 39 milyon 350 bin 694 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla toplam 73 milyon 466 bin 360 yolcuya hizmet verildi. Geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu trafiğinde yüzde 19,6, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 38 ve direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 28,6 artış oldu.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği iç hatlarda 309 bin 341 ton, dış hatlarda 1 milyon 153 bin 281 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 462 bin 622 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nı 198 bin 659 uçak kullandı

İstanbul Havalimanı'nda 5 ayda iç hatlarda 51 bin 142, dış hatlarda 147 bin 517 olmak üzere toplam 198 bin 659 uçak; iç hatlarda 6 milyon 852 bin 150, dış hatlarda 22 milyon 222 bin 150 olmak üzere toplamda 29 milyon 74 bin 300 yolcu trafiği gerçekleşti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise bu dönemde iç hatlarda 41 bin 250, dış hatlarda 45 bin 950 olmak üzere toplam 87 bin 200 uçak trafiği oldu. İç hatlarda 6 milyon 462 bin 278, dış hatlarda 7 milyon 271 bin 290 olmak üzere toplam 13 milyon 733 bin 568 yolcuya hizmet verildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda söz konusu dönemde 10 bin 115 uçak trafiği oldu.