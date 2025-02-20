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Ekonomi
AA 20.02.2025 16:09

AB, Almanya'nın çip üretim tesisine 920 milyon euroluk desteğini onayladı

Avrupa Birliği (AB), Almanya'nın çip üreticisi Infineon şirketine fabrika kurulumu için 920 milyon euro kaynak sağlamasına onay verdi.

AB, Almanya'nın çip üretim tesisine 920 milyon euroluk desteğini onayladı
[Fotograf: AA]

AB Komisyonu, Almanya'nın, Infineon şirketinin Dresden'de yeni çip üretim tesisi inşasını desteklemeye yönelik tedbirinin AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunarak onaylandığını duyurdu.

Açıklamada, önlem sonucunda Infineon'un çok çeşitli türde çipler üretmeye yönelik projesini tamamlayacağı, yeni üretim tesisinin AB'nin çip üretim kapasitesini geliştireceği ve tedarik zincirini kuvvetlendireceği aktarıldı.

Fabrikanın tam kapasite üretime 2031 yılında geçmesinin planlandığı belirtilen açıklamaya göre, firmanın 3,5 milyar euro tutarındaki yatırımını desteklemek için 920 milyon euro hibe verilecek.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

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