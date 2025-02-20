Parçalı Bulutlu 0.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 20.02.2025 12:00

"Türk havyarı" dünya piyasasında olacak

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türk somonunun dünyada tanınırlığının arttığını belirterek, "Türk somonundan sonra başında 'Türk' olan yeni müjdeler yolda. 2025'te markalaşmaya dair yeni bazı ürünleri de tanıtacağız. Bunların içinde Türk havyarını da konuşacağız." dedi.

"Türk havyarı" dünya piyasasında olacak

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği tarafından 13-15 Şubat'ta düzenlenen 10. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı için Antalya'ya gelen Bakan Yardımcısı Gizligider, AA muhabirine, su ürünleri sektörünün son 10 yılda önemli oranda büyüdüğünü ve gelecek için de umut verdiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 2025'i atılım yılı ilan ettiklerini belirten Gizligider, bu doğrultuda devlet ve özel sektör işbirliğiyle her alanda emin adımlarla ilerlemek istediklerini dile getirdi.

Su ürünlerinde avcılıktan ziyade yetiştiriciliğin daha ön plana çıkmaya başladığını ve Türkiye'nin de bu alanda kendisini geliştirdiğini vurgulayan Gizligider, üretimin ihracata pozitif yönde yansıdığını kaydetti.

"Türk havyarı" dünya piyasasında olacak

Türkiye'nin su ürünleri ihracatının geçen yıl 2 milyar doları aştığını hatırlatan Gizligider, "İhracatımız bir gurur tablosu. Kendimize yeterliliğimiz yüzde 130'larda. Şimdi ise geçmiş başarılarımızla yetinmeyeceğiz, yeni başarılara imza atacağız. Özellikle markalaşma, işlenmiş ve katma değerli ürün konularına eğileceğiz. Artık Türk balıkları, Türk su ürünleri, dünyanın herhangi bir noktasında kendi markasıyla beğenilir, talep edilir, istenilir duruma gelecek." diye konuştu.

Son 10 yılda markalaşma alanında da iyi çalışmalar yapıldığını ancak bunu yeterli bulmadıklarını söyleyen Gizligider, Türkiye'de yetiştirilen ürünlerin yurt dışına gönderilip, başka bir marka ile tekrar yurda girmesini istemediklerini ifade etti.

"Türk havyarı" dünya piyasasında olacak

"Japonya'ya, Norveç'e ihracat yapıyoruz"

Ebubekir Gizligider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın girişimiyle markalaşma konusunda da çalışmalar yapıldığını anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk somonu gerçekten artık ismiyle anılır, ismiyle istenir, talep edilir oldu. Gittiğimiz ülkelerde bunu görüyoruz, gurur duyuyoruz. Türk somonundan sonra başında 'Türk' olan yeni müjdeler yolda. 2025'te markalaşmaya dair yeni bazı ürünleri de tanıtacağız. Bunların içinde Türk havyarını da konuşacağız. Yine Türkiye menşeli yeni bir markayı da dünyaya hediye edeceğiz. Altyapısı hazırlandı."

"Türk havyarı" dünya piyasasında olacak

Üretilen su ürünlerinin birçok ülkeye gönderildiğine işaret eden Gizligider, "Neredeyse her noktada varız. Su ürünlerinde yakın coğrafya başta olmak üzere çok ilginç Japonya'ya da Norveç'e de ihracatta bulunuyoruz. Balıkçılığın merkezi sayılan ülkelere de ihracat yapıyoruz. Afrika'nın, Balkanlar'ın neredeyse her yerinde varız. İngiltere'ye, ABD'ye, Rusya'ya ihracat gerçekleştiriyoruz." dedi.

Gizligider, bu seneki su ürünleri ihracatının geçen yıla göre daha fazla olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Su Ürünleri Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık
Sıradaki Haber
Ramazan öncesi stokçulara ve fahiş fiyata geçit yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:28
Bakanlıktan sokakta yaşayan kimsesizlere sıcak yuva
12:21
Kaçak avcılar "ava giderken avlandılar"
12:21
Sinop kıyılarında denizanası istilası
12:12
Anket: ABD'lilerin yüzde 55'ine göre Musk, ülkeyi etkileyen kararlarda gereğinden fazla güce sahip
12:14
İstanbul'da saldırı hazırlığındaki DEAŞ şüphelisi tutuklandı
12:01
Antalya'da horoz dövüştüren 14 kişiye para cezası verildi
İzmir'in tarihi fabrikası kültür sanat üssüne dönüştü
İzmir'in tarihi fabrikası kültür sanat üssüne dönüştü
FOTO FOKUS
Kütahya'da otomobil, ambulansa işte böyle çarptı
Kütahya'da otomobil, ambulansa işte böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ