AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 3600 Ek Gösterge ve sözleşmeli personel ve asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akbaşoğlu, açıklamasında şunları kaydetti;

Şu anda bir sıralama ve süreç yönetimi olarak ifade etmek isterim ki; asgari ücretle ve 3600 Ek Gösterge'yle ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde yapılmakta, inşallah yıl başından sonra bu konular nihayetlendiğinde TBMM'nin gündemine Cumhur İttifakı olarak getirilmek üzere çalışılmaktadır.

Cumhur İttifakıyla beraber, paydaşlarımızla istişare yaparak 3600 Ek Gösterge'yle ilgili çalışmalarımızı nihayetlendirip, bunu yılbaşından sonra bir kanun teklifiyle gündeme getirip, diğer partilerle de istişare edip kamuoyuna açıklayacağız.

Ayrıca sözleşmelilerin durumu, emeklilerin durumu bütün bunlar bir sıralama ve bir süreç yönetimi çerçevesinde ele aldığımız konulardır. Çalışma Bakanlığımız da bu konuya ilişkin çalışma yapmaktadır.