Türkiye, rüzgardan elektrik üretiminde yeni hedeflere doğru ilerliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından, tüm zamanların rüzgardan elektrik üretim rekorunun kırıldığını duyurdu.

Bakan Dönmez, paylaşımında, "Rüzgarın hızına yetişilmiyor! 10 Kasım'da rüzgardan elektrik üretimi 181 bin 249 MWh ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye'nin rüzgarı arkamızda, yeni hedeflere doğru ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.