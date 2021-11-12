Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 14:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rüzgardan elektrik üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
10 Kasım'da rüzgardan elektrik üretimi 181 bin 249 MWh ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Türkiye, rüzgardan elektrik üretiminde yeni hedeflere doğru ilerliyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından, tüm zamanların rüzgardan elektrik üretim rekorunun kırıldığını duyurdu.
Bakan Dönmez, paylaşımında, "Rüzgarın hızına yetişilmiyor! 10 Kasım'da rüzgardan elektrik üretimi 181 bin 249 MWh ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye'nin rüzgarı arkamızda, yeni hedeflere doğru ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.
Rüzgarın hızına yetişilmiyor!..— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 12, 2021
10 Kasım'da rüzgardan elektrik üretimi 181 bin 249 MWh ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Türkiye'nin rüzgarı arkamızda, yeni hedeflere doğru ilerliyoruz. pic.twitter.com/mPks8IPZmX
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