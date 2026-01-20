2025'te konut satışları yükseldi: İşte zirvedeki kent...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayı ve 2025 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,8 artışla 254 bin 777 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Aralık 2025 döneminde de satışlar, bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910'a çıktı.

İstanbul, geçen yıl konut satışlarında 280 bin 262 ile en yüksek paya sahip il olarak kayıtlara geçti. Bu ili, 152 bin 534 ile Ankara, 96 bin 998 ile İzmir izledi.

2025'te konut satışının en az olduğu iller ise 727 ile Ardahan, 1251 ile Bayburt ve 1559 ile Hakkari olarak sıralandı.

Yabancılara konut satışı

Aralıkta yabancılara 2 bin 541 konut satıldı. Söz konusu satışlar, yıllık bazda yüzde 5,1 arttı. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı, yüzde 1 olarak hesaplandı.

Yabancılara konut satışı, 2025'in ocak-aralık döneminde 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 9,4 azalarak 21 bin 534 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı, yüzde 1,3 oldu.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı, 7 bin 989 konutla İstanbul aldı. Bu ili, 7 bin 118 konutla Antalya ve 1800 konutla Mersin takip etti.

Geçen yıl ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla, 3 bin 649 ile Rusya vatandaşlarına yapıldı. Bunu, 1878 ile İran ve 1541 ile Ukrayna vatandaşları takip etti. Geçen ay ise en fazla konut satışı, 504 ile Rusya, 232 ile İran ve 193 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

İpotekli konut satışları arttı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,2 artarak 29 bin 149'a çıktı. Geçen yılın ocak-aralık döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları, yıllık bazda yüzde 49,3 artarak 236 bin 668 olarak kayıtlara geçti.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı, aralıkta yüzde 11,4 iken, geçen yılın tamamında yüzde 14 olarak gerçekleşti.

Aralıkta 7 bin 666, 2025'in tamamında ise 57 bin 639 ipotekli konut satışı ilk el olarak gerçekleşti.

İlk el konut satışları yükseldi

İlk el konut satış sayısı, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 artarak 96 bin 690'a ulaştı. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı, yüzde 38 oldu.

İlk el konut satışları 2025'in ocak-aralık döneminde ise yıllık bazda yüzde 11,6 artarak 540 bin 786 olarak gerçekleşti. Geçen yıl toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı ise yüzde 32 oldu.

İkinci el konut satış sayısı ise geçen ay bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artarak 158 bin 87 oldu. İkinci el konut satışları, 2025 yılının ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 artışla 1 milyon 148 bin 124 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde diğer konut satışları, geçen ay bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 artarak 225 bin 628 oldu. Ocak-aralık 2025 döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 10,1 artarak, 1 milyon 452 bin 242 olarak kayıtlara geçti.