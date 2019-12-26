Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılı için geçerli olan asgari ücreti açıkladı.

Bakan Selçuk, açıklamasında, asgari ücretin 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Selçuk, evli ve üç çocuklu bir işçi için asgari ücretin 2 bin 479 lira 21 kuruş olduğunu söyledi.

2020 AGİ ne kadar oldu?

Bakan Selçuk’un 2020 asgari ücreti açıklamasının ardından, 2020 AGİ miktarı da belli oldu.

Bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına gelen asgari geçim indirimi, yeni yılda bekarlar için ---- olacak.

Evli ve eşi çalışmayanlar için 2020 AGİ, 220,73 lira olacak. Evli ve çocuklu çalışanlarda 2020 AGİ ise 264,87 lira olarak uygulanacak.

İşte Evli ve eşi çalışmayan çocuklu çalışanların 2020 AGİ miktarları şöyle: 1 çocuklu: 297,98, 2 çocuklu: 331,09, 3 çocuklu: 375,23.

Evli ve eşi çalışan çalışanlar için de 2020 AGİ miktarları şu şekilde:

Evli ve eşi çalışan: 220,73 lira

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 253,79 lira

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 286,89 lira

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 331,03 lira

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 353,09 lira

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 375,17 lira

AGİ nasıl hesaplanıyor? 2020 AGİ hesaplama

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık, işçinin kendisi için %50, çalışmayan ve geliri olmayan eş için yüzde 10, birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına yüzde 7,5, üçüncü çocuk için yüzde 10, dördüncü ve daha fazla çocuk için yüzde 5’er indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için yüzde 15’lik orandan işlem görür. Yüzde 15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur. Bu oranların toplamı ise Yüzde 85’i geçemez.

Asgari ücrete devlet desteği devam edecek mi?

"Bu sene de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muz kararını oy çokluğu ile aldı." diyen Bakan Selçuk, "2020 yılında asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Enflasyon oranının çok üzerinde bir artış sağlamış olduk"

Selçuk, "Enflasyon oranının çok üzerinde bir artış sağlamış olduk. 'İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözümüzü de oy çokluğuyla sağladık." şeklinde konuştu.

Türk-İş toplantıyı terk etti

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Açıkladığınız rakamı kabul etmemiz mümkün değil" diyerek toplantıyı terk etti.

Mevcut asgari ücret net 2 bin 20 lira

Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise asgari ücret normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.