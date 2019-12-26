Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili için geri sayım devam ediyor. Bu kapsamda TOGG, her gün saat 14.30'da otomobile ait yeni bir detayı paylaşıyor.

Önce farları, sonra aynaları, daha sonra da lale figürlü panjurları belli olmuştu.

Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtılmasına artık saatler kaldı.

Türkiye’nin Otomobili’nin içinden ilk fotoğraf

TOGG’un Twitter hesabından paylaşılan son fotoğraf yerli otomobilin iç dizaynıyla ilgili ipuçları veriyor. Fotoğrafta aracın hem gösterge panelinin hem de multimedya kontrol panelinin dijital olduğu görülüyor.

Fotoğrafa bakıldığında koltuklarda bej renklerin kullanıldığı anlaşılıyor. Gösterge panelinde ise aracın kilometresini 120 km gösteriyor.

Fotoğrafta görünen start-stop düğmesi de anahtarsız çalışmaya işaret ediyor.

İstanbul’un fethi ve Cumhuriyet’in kuruluşuna atıf

14:53 te paylaşılan fotoğraf İstanbul’un fethine bir atıf olduğu şeklinde yorumlanırken paylaşımda, "Sizi dinledik, 14.53’te geldik, #TürkiyeninOtomobili dünyaya açılacak, #GönülleriFethedecek, Saat 19.23’te yine buluşalım." ifadeleri de bugün saat 19:23’te yayınlanacak fotoğrafın Cumhuriyet’in ilan tarihi ile ilişkilendirildi.

Son iki gündür saat 14:30’da TOGG’un Twitter hesabından yapılan paylaşıma bir yenisi daha eklendi. Bugün saat 14:30 da yapılan paylaşımda yerli otomobilin elektrik sistemini gösteren 10 saniyelik bir video yayınlandı. Videoda süspansiyon sistemi elemanları olan amortisörler de yer aldı.

Tanıtıma saatler kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek yerli otomobilin tanıtımı yarın yapılacak. TOGG’un internet sitesinde bu tarihi işaret eden bir sayaç bulunuyor. Tanıtımın yapılacağı yer ise Gebze’deki Bilişim Vadisi.

27 Aralık tarihini Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye’nin Otomobili sorusuna gelince, (ön gösterimi) 27 Aralık Cuma günü Gebze’de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım." Sözleriyle duyurmuştu.

2022 yılında piyasaya çıkması bekleniyor

Yerli otomobilin ilk modelinin SUV türü ve yüzde yüz elektrikli olması ve 2022 yılında piyasaya çıkması hedefleniyor.

Yerli otomobilin ilk talibi İstanbullu taksiciler

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, yaptığı yazılı açıklamada çalışmaları bir süredir devam eden ve 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılacak yerli otomobil projesine, İstanbul taksileri olarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Aksu, 17 bin araca şimdiden talip olduklarını açıkladı.