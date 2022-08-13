Gedelek Mahallesi, Türkiye'nin turşu ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor. 2 bin nüfuslu mahallede, 50 imalathanede 2 bin kişiye istihdam sağlanırken, yılda 60 bin ton üründen üretilen turşuların büyük bir bölümü ise ihraç ediliyor. Coğrafi işarete sahip Gedelek turşusunun 10 milyon dolarlık ihracat hacmine sahip olduğunu söyleyen Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Hatırlı, “Turşuların 250 milyon liralık kısmı iç pazara veriliyor. 10 milyon dolarlık kısmında da ihracat gerçekleştiriliyor.” dedi.

Yaklaşık 550 yıl önce Yavuz Sultan Selim tarafından vakıf köyü olarak kurulan ve ‘turşucu köy’ olarak bilinen Orhangazi ilçesinin kırsal Gedelek Mahallesi’nde kış sofraları için hazırlıklar başladı. Mahalle, Türkiye'nin turşu ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor.

Mayıs ile ekim ayları arasında on binlerce ton turşuyu yapmak için yoğun mesai harcanan mahalledeki 50 imalathanede geleneksel yöntemlerle, kış sofraları için üretim hız kesmeden devam ediyor.

Adı turşu ile özdeşleşen 500 haneli, 2 bin nüfuslu Gedelek, 2 bin kişiye de istihdam sağlıyor. Bunlardan yüzde 80’ini ise kadınlar oluşturuyor. 70 yıldan bu yana dededen toruna miras haline gelen ve bugün üçüncü kuşak tarafından üretilen Gedelek turşusu 2017 yılında ise coğrafi işaret belgesi ile tescillendi. Gedelek’te ağırlıklı olarak salatalık, lahana ve biberler tamamen doğal yöntemlerle turşu haline getiriliyor.