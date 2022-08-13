Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mersin Erdemli'de Üreticiler Buluşması'nda konuştu.

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerine Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünlerle kasap reyonlarının açılacağını duyurdu.

"Herkesin lehine bir adım atmış olacağız"

Kirişci, küçükbaş hayvan sayısının 57,5 milyona, büyükbaş hayvan sayısının da 18 milyona çıktığını ifade etti. Bu artışların fiyatlara indirim olarak yansıdığını söyledi.