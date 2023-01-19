Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden derlenen bilgilere göre, rekor kırılan 2021'de 141 milyon 526 bin dolar olan bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet sektörün dış satımı, geçen yıl 141 milyon 282 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen seneyi 2021'e yakın rakamlarla kapatan sektör temsilcileri, en fazla ihracatı Avrupa'ya gerçekleştirirken, bu ülkelerin başında Almanya geldi. Bu ülkeye dış satım, bir önceki yıla göre yüzde 30'dan fazla artışla 17 milyon 406 bin dolardan 22 milyon 738 bin dolara yükseldi.

Almanya'nın ardından en fazla ihracatın gerçekleştirildiği Fransa'ya dış satım da yüzde 20'lik artışla 17 milyon 314 bin dolardan 20 milyon 918 bin dolara çıktı.

2021'de 17 milyon 43 bin dolarlık bisiklet, mopet ve motosiklet gönderilen üçüncü sıradaki Finlandiya'ya ihracat ise yüzde 7'ye yakın artışla 18 milyon 226 bin dolar oldu.

Letonya, Portekiz ve ABD'ye ciddi artış

Sektör temsilcilerinin ihracat sıralamasındaki ilk 15 ülkeyi Avrupa ülkeleri oluştururken, 1 milyon doların üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı ise 19 olarak kayıtlara geçti.

Bisiklet, mopet ve motosiklet üreticileri, önemli pazarlardan Hollanda'ya 17 milyon 571 bin, Romanya'ya 10 milyon 687 bin, İspanya'ya 7 milyon 383 bin, Birleşik Krallık'a 6 milyon 353 bin, İsveç'e 6 milyon 140 bin ve İtalya'ya 6 milyon 66 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Geçen sene Letonya'ya yapılan ihracat büyük oranda arttı. Sektörün bu ülkeye yaptığı ihracat 48 bin dolardan 1 milyon 281 bin dolara yükseldi.

Portekiz'e dış satım ise 45 bin dolardan 551 bin dolara ulaştı. 2021'de 27 bin dolarlık iki tekerlekli taşıt gönderilen ABD'ye ihracat 530 bin dolara çıktı.

Yeni ülkeler eklendi

Bu arada, 2021'de bisiklet, mopet ve motosiklet gönderilmeyen Danimarka, İzlanda, Seyşel Adaları, Estonya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Guyana, Cape Verde, Sri Lanka, Kolombiya, Ekvador ve Kuzey İrlanda'ya geçen yıl ihracat yapıldı.