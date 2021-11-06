Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), dünyanın dört bir yanından Türkiye'deki üniversitelerde eğitim alıp kendi ülkelerine dönen ve başarılı çalışmalar gerçekleştiren "Türkiye Mezunu" uluslararası öğrencilerle irtibatın güçlendirilmesi ve ilişkilerin geliştirilmesi için önemli çalışmalara imza atıyor.

Bu doğrultuda, ülkeler arası ticari ilişkilere katkıda bulunmak amacıyla sektör temsilcileri ile Türkiye Mezunları çeşitli vesilelerle bir araya getirilirken, ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğinde, yazılım ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren Türkiye Mezunları çevirim içi ortamda bilişim sektöründe faaliyet gösteren Türk firmalarıyla buluşturulacak.

Program ile Türk iş insanları ve Türkiye Mezunlarının bir araya gelerek ticari ilişkiler kurması ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Ocak ayında yapılması planlanan çevrim içi buluşmaya katılım için mezunlar 30 Kasım'a kadar "http://url.ytb.gov.tr/bb1" adresinden ön kayıt yapabilecek.