Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 10:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
[Fotoğraf: AA]
Yükseköğrenim öğrencilerinin kasım ayı burs ve kredi ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Kasım 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu.
Ödemeler, 6-10 Kasım tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak.
T.C. kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Kasım, “2” olanlar 7 Kasım, “4” olanlar 8 Kasım, “6” olanlar 9 Kasım, “8” olanlar 10 Kasım’da ödemelerini alabilecek.
Etiketler: Mehmet Kasapoğlu
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