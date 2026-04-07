Açık 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 07.04.2026 07:02

Yamaçtan kopan kayalar kara yolunu kapattı

Karabük-Yenice kara yolunda yağış sonrası yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü, bir şerit trafiğe kapandı. Olayda yoldan araç geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

Karabük-Yenice kara yolu Kelemen mevkiinde etkili olan yağışın ardından yumuşayan toprak nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları kara yoluna yuvarlandı.

Kaya parçalarının yola düştüğü sırada herhangi bir aracın geçmemesi muhtemel bir facianın önüne geçti.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaya parçaları nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapanırken, ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı çalışmalar sonucu kaya parçaları yoldan kaldırıldı, trafik akışı yeniden normale döndü.

ETİKETLER
Karabük
Sıradaki Haber
Lastiği patlayan tır kontrolden çıkarak devrildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:56
Cinayet 1200 saatlik kamera incelemesiyle aydınlatıldı
07:25
İran Meclisi: ABD-İsrail saldırılarında hasar gören sivil yapılara maddi destek sağlanacak
06:26
Lastiği patlayan tır kontrolden çıkarak devrildi
05:56
ABD-İsrail, Irak'ın Enbar kentinde Haşdi Şabi mevzilerine 7 hava saldırısı düzenledi
05:25
İran'ın BM Temsilcisi: Trump'ın açıklamaları terörizmi teşviktir
05:19
Bakan Bolat: Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmayla transit ticareti başlattık
Siirt'teki taşkın ve kuruma riskine karşı çalışma yapılan Zirin Gölü doğal görünümüne kavuştu
Siirt'teki taşkın ve kuruma riskine karşı çalışma yapılan Zirin Gölü doğal görünümüne kavuştu
FOTO FOKUS
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ