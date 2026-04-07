Gündem
DHA 07.04.2026 08:02

Üsküdar Belediyesi'ne usulsüzlük operasyonu: 20 gözaltı

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı usulsüzlüklerine ilişkin rüşvet suçu teşkil edecek eylemlere istinaden İstanbul ve Yalova'da olmak üzere 30 adrese operasyon düzenlendi, 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediyesi’ne yönelik “yapı ruhsatı ve iskân süreçlerinde rüşvet ve usulsüzlük” iddialarıyla operasyon düzenlendi.

Operasyon, Üsküdar Belediyesi iştiraki olan Kent A.Ş'nin paravan olarak kullanılarak yapı ruhsatı sürecinde müteahhitlerden gayri yasal nitelikte gelir elde edildiği iddiaları üzerine yapıldı.

Kent A.Ş Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğu dışında yapı ruhsatı verilmesi sürecine dahil olduğu tespit edildi.

Polis 30 adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

İstanbul ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de olduğu 28 kişi gözaltına alındı.

 

