AA 07.04.2026 07:54

Cinayet 1200 saatlik kamera incelemesiyle aydınlatıldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinde ölü bulunan 65 yaşındaki kadının cinayete kurban gittiği değerlendirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı. Polis ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışmada 1200 saatlik kamera kaydı incelendi, şüpheli kısa sürede tespit edildi.

Cinayet 1200 saatlik kamera incelemesiyle aydınlatıldı

Ayni Ali Mahallesi’nde 31 Mart'ta, Mürşide Böcüne'nin (65) evinde ölü bulunmasının ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, kadının boğazında tülbent bulunması ve yüzü ile boynunda morluklar olması üzerine olayın cinayet olduğunu değerlendirdi.

Soruşturma kapsamında Böcüne'nin eşi, yakınları ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 34 kişinin bilgisine başvuruldu, çevredeki güvenlik kameralarına ait yaklaşık 1200 saatlik görüntü incelendi.

Cinayet 1200 saatlik kamera incelemesiyle aydınlatıldı

Yapılan incelemede, Böcüne'nin eşinin evden ayrılmasının ardından siyah kıyafetli bir kişinin sokağa girip yaklaşık yarım saat sonra ayrıldığı belirlendi.

Kimliği E.A. olarak tespit edilen şüphelinin olay öncesi keşif yaptığı, olayın ardından bir arkadaşı aracılığıyla 5 yarım altın bozdurduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda E.A., B.A. ve A.Ç.A. gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda 60 bin 700 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç.A. savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

E.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

