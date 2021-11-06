Trabzon Üniversitesi'nin rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlahiyat ve İletişim fakültelerinde birer profesör görevlendirilecek.

İlahiyat ve Fatih Eğitim fakültelerine dörder, Spor Bilimleri Fakültesi ile Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu'na ise birer doçent atanacak.

Fatih Eğitim Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu'nda üçer, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler, İlahiyat ve İletişim fakülteleri, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Çarşıbaşı ve Tonya Meslek Yüksekokulları'nda da birer doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.

Yabancı Diller Yüksekokulu'na 5, Şalpazarı Meslek Yüksekokulu'na 3, Tonya Meslek Yüksekokulu'na ve Rektörlük Örgütüne bağlı Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne birer öğretim görevlisi atanacak.

Ayrıca Fatih Eğitim Fakültesi'ne 5, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'ne de 3 araştırma görevlisi alınacak.

Başvurular, Trabzon Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı veya Genel Sekreterlik Yazı İşleri Birimi'ne 19 Kasım 2021'e kadar yapılabilecek.