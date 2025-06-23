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Eğitim
AA 23.06.2025 18:06

YÖK'ün 'Uluslararası Araştırmacı Programları'nın ikinci başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Uluslararası Araştırmacı Programları"nın ikinci başvurularının başladığını duyurdu.

YÖK'ün 'Uluslararası Araştırmacı Programları'nın ikinci başvuruları başladı

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, doktora öğrencileri ve araştırmacıların dünyanın seçkin üniversitelerinde uluslararası standartlarda araştırma yapmalarını teşvik etmek amacıyla 2023'te başlatılan "Uluslararası Araştırmacı Programları" bu yıl da devam ediyor.

Bu kapsamda, araştırma görevlisi kadrosunda görev yapan doktora öğrencilerinin tez konuları hakkında araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderilmelerine ilişkin "Genç Beyinler Programı (GEP)", doktora eğitimini tamamlamış araştırma görevlisi veya doktor öğretim üyelerinin doktora sonrası çalışmalar için yurt dışına gönderilmelerine imkan verecek "Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP)", yurt dışı akademik izin (Sabbatical Araştırma İzni) kapsamında öğretim üyelerinin 12'nci Kalkınma Planı'ndaki öncelikli alanlarda araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderilmelerine yönelik "Akademik Birikim Programı (AKAP)" için başvurular alınacak.

Başvuruların 25 Temmuz'da sona ereceği programlara ilişkin ayrıntılı bilgiye "https://yok.gov.tr/gundem/duyurular/1588" adresinden ulaşılabiliyor.

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