SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
TÜRK DÜNYASI
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
HAVA DURUMU
PODCAST
HAVA UYARILARI
TRT'DEN HABERLER
TRT ARŞİV
TRT AKADEMİ
PROGRAMLAR
23ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Türk Dünyası
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Programlar
-
TRT'den Haberler
-
TRT Akademi
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Eğitim
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
22.06.2025 18:48
, 22.06.2025 18:50
SON GÜNCELLEME
22.06.2025 18:50
YKS soru ve cevap anahtarları yayımlandı
2025-YKS oturumlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Son Dakika
YKS
ÖSYM
Sıradaki Haber
YKS'de tüm oturumlar tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:08
İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bir evi yerle bir etti
19:07
İsrail'in İran'a saldırılarında 3 asker öldü
18:23
Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu İstanbul'daki ilk konserini verdi
18:20
Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazeteciler Roma'da anıldı
18:34
Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan İranlılar ABD'nin saldırılarını protesto etti
18:52
YKS'de tüm oturumlar tamamlandı
Soykırımcı İsrail Gazze'de çocukları yaktı
FOTO FOKUS
İzmir sokakları çöp kokuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
YKS soru ve cevap anahtarları yayımlandı
YKS'de tüm oturumlar tamamlandı
YKS'nin üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi başladı
Aile boyu YKS'ye girdiler