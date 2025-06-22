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Eğitim
AA 22.06.2025 18:48

YKS soru ve cevap anahtarları yayımlandı

2025-YKS oturumlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı

YKS soru ve cevap anahtarları yayımlandı

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