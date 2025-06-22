Aile boyu YKS'ye girdiler

Koray Taş ve Gülden Taş, 19 yaşındaki kızları Sirel Sacide Taş ile Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde sınava girmenin heyecanını yaşadı.

Kızlarına destek olmak ve kendi eğitimlerine katkıda bulunmak isteyen anne baba, yıl boyunca sınava hazırlandı.

Koray Taş, aile olarak eğitimin önemini bildiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Trakya Üniversitesinden memur olarak emekli olduğunu belirten Taş, geçen yıl Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kuyumculuk Takı Tasarı Bölümü'nde lisans ve Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamladığını ifade etti.

Yeni hedefleri doğrultusunda sınava hazırlandığını belirten Taş, "Bir arada olmak ve sınava girmek çok önemli. Geçen yıl eşimle birlikte üniversite eğitimimizi tamamladık. Bu yıl yine kızımızla sınava giriyoruz. Öğrenmek bir süreç ve uzun bir yol. Bu eğitim yolculuğunu diplomayla taçlandırırsak ne mutlu" dedi.

Anne Gülden Taş: İnşallah üçüncü üniversitemi okuyacağım

Anne Gülden Taş ise kızlarıyla beraber sınava girmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde çalıştığını ifade eden Taş, "Daha önce iki üniversite bitirdim. Bu sene kızımla birlikte tekrar sınava girmek istedim. Okumanın yaşı yok. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor. İnşallah üçüncü üniversitemi okuyacağım. Meslek hayatıma katkı sağlamak için hemşirelikte lisans eğitimi almayı hedefliyorum" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Üzerimdeki baskıyı alıyorlar"

Sirel Sacide Taş da ailesiyle sınava girdiği için ayrı bir heyecan duyduğunu söyledi.

Endüstriyel Tasarım Bölümüne girmeyi hedeflediğini belirten Taş, şunları kaydetti:

"Bütün arkadaşlarımın aileleri dışarıda beklerken ben onlarla el ele sınava giriyorum. Güzel bir his. Onlarla gurur duyuyorum. Eğitimin yaşı olmaz diyerek sınavlara giriyorlar. Birlikte sınava girmek çok güzel, onlar benim koruyucu meleklerim ve üzerimdeki baskıyı alıyorlar."