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Eğitim
AA 21.06.2025 07:00

Türk öğrenciler Katar'da lisans eğitimi alacak

Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği'nin girişimleri ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile Katar Üniversitesi arasında imzalanan anlaşmayla 30 başarılı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenci Katar Üniversitesi'nde ücretsiz tam burslu lisans eğitimi alacak.

Türk öğrenciler Katar'da lisans eğitimi alacak

Burs kapsamında Katar'da lisans eğitimi almak isteyen öğrencilere yurt konaklaması, 3 öğün yemek, sağlık sigortası, yılda bir kez gidiş dönüş uçak bileti ve aylık 500 Katar riyali eğitim desteği sağlanacak.

Eğitim dili Arapça olan bölümlerde geçerli olacak bursa başvuru yapacak öğrencilerin lise diploma notunun en az 85 puan olması, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmiş olması, 21 yaşından gün almamış olması, örgün öğretim mezunu olması, eğitimine devam etmeyi taahhüt etmesi ve en az B1 düzeyinde Arapça bilmesi şartları aranıyor.

Son başvuru tarihi 31 Ağustos olan bursa ön kayıt www.maarifagency.com adresinden yapılabilecek.

Ön kayıt sürecini tamamlayan ve gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, Katar Üniversitesi tarafından İstanbul’da 9-10 Eylül tarihleri arasında sözlü ve yazılı olmak üzere Arapça yeterlilik sınavına tabi tutulacak. Sınavdan başarıyla geçen 30 öğrenci 2025-2026 akademik yılında Katar Üniversitesi'nde tam burslu lisans eğitimlerine başlayacak.

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Katar Yüksek Öğrenim Türkiye Maarif Vakfı
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