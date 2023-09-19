Açık 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 19.09.2023 10:51

YÖK'ten vakıf yükseköğretim kurumlarına "ders ücreti" uyarısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf yükseköğretim kurumlarında normal eğitim süresinde mezun olamayarak okulu uzatan öğrencilerden eğitim öğretim ücretinin, yıllık değil sadece tekrar gerektiren ders veya dönem başına alınacağını bildirdi.

YÖK'ten vakıf yükseköğretim kurumlarına "ders ücreti" uyarısı

YÖK'ten yapılan açıklamada, Kurul'un vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ve dönem tekrarı yapan veya normal eğitim süresini uzatan öğrencilere yönelik karar aldığı belirtildi.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrencilerden alınacak eğitim ve öğretim ücretlerinin mütevelli heyet tarafından belirleneceğinin hüküm altına alındığı hatırlatılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Bir üst sınıfa geçen öğrencilerden daha önce alarak başaramadığı ve yeniden alması gereken alt sınıf dersleri için dönem/yıllık ücrete ilave olarak ek bir ücret alınmaması Yükseköğretim Genel Kurul tarafından daha önce karar altına alınmıştı. Buna karşılık bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının normal eğitim süresinde mezun olamayarak okulu uzatan öğrencilerden kaldığı ders ücreti yerine yıllık ücret talep ettiğine ilişkin Başkanlığımıza ulaşan şikayetler üzerine, Yükseköğretim Genel Kurulunca, öğrencinin dönem tekrarı yapması veya normal öğrenim süresinin aşılması halinde alınacak ücretin yıllık değil sadece tekrar gerektiren ders veya dönem başına ücret ödemesine ve ödenen bu ücretin de her halükarda ilgili dönem alması zorunlu olan ders/kredi başına düşen tutarı aşmamasına karar verilmiştir."

Açıklamada, tüm vakıf yükseköğretim kurumlarına bildirilen karara uygun hareket edilip edilmediğinin ilk denetim döneminde gözden geçirileceği vurgulandı.

ETİKETLER
YÖK
Sıradaki Haber
MEB'den "Öğretmenlerin Gözüyle Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitim" sempozyumu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:53
Ortak sınavlar için örnek "konu soru dağılım tabloları" yayımlandı
11:53
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, muhalefet liderinin tutuklanması için parlamento onayını istedi
11:51
Hindistan'da son dönemde ortaya çıkan Nipah virüsü yeni küresel salgın endişesi yarattı
11:45
Ankara’da sanayi sitesinde yangın
11:46
İstanbul'da barajların yüzey alanı 1700 futbol sahası büyüklüğünde küçüldü
11:44
Liselerde "devamsızlık ve sınıf tekrarı" risklerini komisyonlar takip edecek
“Türkiye Yüzyılı” New York’ta tanıtıldı
“Türkiye Yüzyılı” New York’ta tanıtıldı
FOTO FOKUS
Bir adımla kurtuluş kamerada: Kilolarca ağırlıktaki cam üzerine devriliyordu
Bir adımla kurtuluş kamerada: Kilolarca ağırlıktaki cam üzerine devriliyordu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ