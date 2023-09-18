MEB'den "Öğretmenlerin Gözüyle Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitim" sempozyumu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları kapsamında 26-27 Aralık 2023'te Ankara'da düzenlenecek sempozyumda evrensel değer ve standartlar göz önünde bulundurularak milli ve toplumsal değerlere dayalı eğitim sisteminin dinamikleri tartışılacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılacağı sempozyumda, öğretmenlerin gözünden eğitimin bugünü ile geleceği, yine öğretmenlerin fikirleri yönünde masaya yatırılacak.

Sempozyum, eğitimin güçlü yönleri ve fırsatlarının tartışılmasının yanı sıra eğitimde yaşanan zorlukları, öğretmenlerin eğitim öğretim sürecindeki rolünü, tecrübelerini ve geleceğe dair beklentilerini daha iyi anlamak için önemli imkanlar sunacak.

Böylece eğitim sisteminin güncel durumu ve gelecekteki olası değişimleri hakkında değerlendirmeler elde edilerek eğitimde iyileştirmeler için atılacak adımlara katkı sağlanacak.

Yurt içinden ve yurt dışından öğretmenler sempozyuma başvurabilecek

Sempozyumun davetlileri arasında, yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar yapan kurumlar, Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimleri, akademisyenler ile öğretmenler bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içinde ve yurt dışında görev yapan öğretmenler ile Türkiye Maarif Vakfına bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, sempozyumda sunum yapmak üzere başvurabilecek. Her öğretmen, tek ya da çok yazarlı olmak üzere sadece bir bildiri için başvuru yapabilecek.

Başvurular, belirlenen bilimsel kriterlere göre alan uzmanları tarafından değerlendirilecek ve özet değerlendirme komisyonunda yer alan öğretmenler, etik açıdan uygun olmaması nedeniyle bildiri başvurusunda bulunamayacak.

Başvurular 9 Ekim'de başlayacak

Sempozyum başvuruları için "Öğretmenlik ve Mesleki Gelişim", "Eğitimde Kültürel Miras ve Değerler Eğitimi", "Eğitim ve Öğretim Süreci", "Teknolojik Gelişmelerin Eğitime Etkisi", "Eğitimde Kapsayıcılık ve Rehberlik", "Yurt Dışı Türk Okulları ve Milletlerarası Okullar" ve "Eğitimde Paydaşların Rolü ve Katılımı" temaları belirlendi.

Başvurular 9 Ekim 2023'ten itibaren sempozyumun internet sitesi "yuzuncuyildaegitim.meb.gov.tr"den yapılacak. Son başvuru tarihi olan 20 Ekim 2023'ten sonra sistem otomatik olarak kapanacak.

Kabul edilen bildirilerin 1000 kelimeden oluşan tam metinlerinin, 3 Aralık 2023'e kadar bakanlığa gönderilmesi gerekecek.

Sempozyum sonunda sunumu yapılan bildiriler kitap haline getirilecek. Ayrıca bu sunumlar profesyonel olarak kayıt altına alınarak Milli Eğitim Bakanlığının ilgili çevrim içi platformlarında erişime açılacak.