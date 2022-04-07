Üniversite-sanayi iş birliği destekleri ile öğrencilerin iş becerisinin artırılması amaçlanıyor.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının güz dönemi için 28 devlet üniversitesinde fen ile mühendislik alanında 140 lisans programına kayıtlı ve sanayide iş yeri eğitimini tamamlayan 4 bin 788 öğrenci için toplam 14 milyon 201 bin 766 lira uygulamalı iş yeri eğitim desteği verildi.

İŞKUR'un katkısıyla uygulamalı iş yeri eğitimini artırmak amacıyla sanayide aldığı her bir ay eğitimin karşılığında asgari ücretin net tutarının yüzde 35'i kadar öğrencilere ödeme yapıldı.

Eğitiminin bir dönemini AR-GE merkezinde ya da sanayi kuruluşunda tamamlayan ve 80 gün iş yerine giden bir öğrenci, 3 bin 255 lira almaya hak kazandı. Hak edilen tutar, öğrencinin iş yerinde bulunduğu gün sayısına göre farklılık gösterdi.

Destek miktarı 5 bin liranın üzerine çıkacak

2021-2022 bahar döneminde de 80 gün iş yerinde bulunan öğrencinin alabileceği destek miktarı 5 bin 412 liraya kadar çıkabilecek.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde, bu desteklerden yararlanan öğrenci sayısı en fazla olan üniversiteler sırasıyla 580 öğrenci ile Bursa Teknik Üniversitesi, 508 öğrenci ile Gaziantep Üniversitesi, 500 öğrenci ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 402 öğrenci ile Afyon Kocatepe Üniversitesi, 341 öğrenci ile Marmara Üniversitesi ve 302 öğrenci ile Gazi Üniversitesi oldu.

Destekle fen ve mühendislik bilimlerinde lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin alanları ile ilgili özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, araştırma altyapılarında, AR-GE merkezlerinde ya da sanayi kuruluşlarında bir dönem uygulamalı eğitim yapmaları teşvik ediliyor.