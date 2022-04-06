Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda düzenlenen 'Spor Liseleri Ortak Yönetim Modeli Protokol İmza Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Bakan Özer, imzalanan protokol ile iki bakanlık arasındaki iş birliğinin farklı boyuta taşınacağını söyledi.

Türkiye genelinde 72 ilde 92 spor lisesi bulunduğu ve bu okullarda 23 binin üzerinde öğrencinin eğitim aldığını belirten Özer, "Bundan sonra spor liselerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ile birlikte yöneteceğiz. Müdür atamasından öğretmen atamasına, mevcut müfredatın güncellenmesinden öğrencilerimizin uygulamalı eğitimini Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tesislerinde almasına, mevcut spor liselerimizdeki öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte hareket edeceğiz.

Sadece bununla kalmayacağız. Artık öğrencilerimiz Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın düzenlediği veya himayesinde düzenlenen tüm ulusal ve uluslararası aktivitelere aktif katılım sağlayacak. Artık Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na rağmen spor eğitimi vermeyecek. Birlikte eğitim verecek çünkü devlet tek, kurumlar tek, bizim en kalıcı ve sürdürülebilir sermayemiz; beşerimiz sermayemiz tek. Onun için farklı bakanlıklar, farklı kurumlar ve federasyonlarla ne kadar birlikte hareket edebilirsek gençlerimiz çok daha nitelikli bir şekilde eğitim alabilecekler" diye konuştu.

"102 spor lisesine en kısa zamanda kavuşmuş olacağız"

Bakan Özer, sadece yönetim modelinde değişiklik yapılmadığını dile getirerek, "Artık yeni spor liselerini Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz belirlemeyeceğiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ile istişare ederek nerede olacağına, hangi altyapının güçlü olduğuna, nerede ihtiyaç olduğuna birlikte karar vereceğiz. Mümkün olduğu kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın güçlü kompleks tesislerinin olduğu yere spor liselerini kuracağız.

Bundan sonra 20 yeni spor lisesini bakanlığımızla birlikte hizmete alacağız. 72 ilimizde spor lisesi var, 9 ilimizde yok. Bu vesileyle 20 yeni spor lisesini de olmayan illerden başlayarak, bu işi önümüzdeki dönemde hizmete almayı planlıyoruz. 81 ilde en az bir spor lisesi olmak üzere 102 spor lisesine en kısa zamanda kavuşmuş olacağız" dedi.

"20 ilimize yeni spor liseleri kazandıracağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ise olimpiyat madalyası kazanmaya aday şampiyon sporcuların yetişmesini destekleyecek önemli protokole imza attıklarını söyleyerek, "Her iki bakanlığın yetenek ve kurumsal kapasitesini birleştiriyoruz. Bu protokolle hem 72 ilimizde bulunan spor liselerini yeni bir yönetim modeliyle güçlendirecek hem de 20 ilimize yeni spor liseleri kazandıracağız.

Sporcular buralarda hem akademik eğitim alacaklar hem de spor branşlarında kendilerini yetiştirecekler. Milli Eğitim Bakanlığı akademik yönünü, Gençlik ve Spor Bakanlığı spor alanındaki yetkinliğini ortaya koyacak. Bu vesileyle protokolümüzün gençlerimize, sporcularımıza ve Türk sporuna hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmalarından ardından bakanlar Özer ve Kasapoğlu, iki bakanlık arasındaki protokolü imzaladı.