Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
MEB'den velilere uyarı: LGS adayı öğrencilerin sınav bilgilerini kontrol edin
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS adayı öğrencilerin sınav bilgilerinin kontrolü konusunda velilere bilgilendirme mesajı gönderdi. 5 Haziran'da uygulanacak merkezi sınava girecek öğrencilerin sınav bilgileri, 14 Nisan'a kadar kontrol edilebilecek.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınavın başvuruları ve onay işlemleri Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda, Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilen başvuru işlemlerine ilişkin öğrencilerin sınav bilgilerinin "e-okul.meb.gov.tr" üzerindeki e-Okul Veli bilgilendirme sisteminden 14 Nisan'a kadar kontrol edilmesi gerekiyor.
Bakanlık, LGS adayı öğrencilerin sınav bilgilerinin kontrolü konusunda velilere bilgilendirme mesajı da gönderdi. Öğrencilerin bilgilerinde sorun bulunması halinde, veliler, düzeltme taleplerini okul müdürlüklerine iletebilecek.
Etiketler: LGS Milli Eğitim Bakanlığı
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