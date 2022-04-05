MEB, özel yetenekli öğrencilere yönelik kariyer planlaması, duygu gelişimi ve öz düzenlemelerine yönelik desteklerin ardından derslerine yardımcı kaynaklar hazırladı.

Yardımcı ders materyalleri, Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) eğitim alan her kademedeki öğrenciye yönelik farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş program etkinliklerinden oluşuyor.

MEB'in internet sitesinden erişim sağlanacak

BİLSEM öğrencileri için "fizik, kimya, biyoloji, fen bilimleri, ilköğretim matematik, lise matematik, felsefe, coğrafya, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, müzik, görsel sanatlar, İngilizce, sosyal bilimler, rehberlik, sınıf öğretmenliği, bilişim teknolojileri ve teknoloji tasarım" olmak üzere 19 farklı alanda etkinlik temelli ders materyalleri "meb.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı.

"Eğitim niteliğini sürekli artırıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, özel yetenekli çocuklar alanında çalışan öğretmen ve akademisyenlerin özverili çalışmalarıyla üretilen yardımcı ders materyallerinin BİLSEM'lerde görev yapan öğretmenlerin uygulamalarına rehberlik etmesine önem verildiğini ifade etti.

"Hazırlanan yardımcı ders materyalleriyle özel yetenekli öğrencilerimize sunduğumuz eğitimin niteliğini sürekli artırıyoruz" diyen Özer, ülkenin beşeri sermayesinin önemli bölümünü oluşturan özel yetenekli öğrencilerin eğitimi için emek veren tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.