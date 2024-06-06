YÖK'ten "engelsiz üniversitelere" ödül

Yükseköğretim Kurulu tarafından Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Ödül Töreni, YÖK Başkanlığında düzenlendi.

Başkan Erol Özvar, burada yaptığı konuşmada, YÖK olarak önem verdikleri konuların başında, yükseköğretime girişte ve eğitim sürecinde yaşanan engelleri ortadan kaldırmak için "engelsiz erişim" ve "engelsiz eğitim"de yürüttükleri çalışmaların geldiğini söyledi.

Yükseköğretim sisteminde öğrenci sayısının 7 milyonu geçtiğini, YÖKSİS verilerine göre farklı engel düzeylerindeki öğrencilerin sayısının ise 58 bin civarında olduğunu belirten Özvar, bu sayının yükseköğretim sistemindeki öğrencilerin yaklaşık binde 8'ini teşkil ettiğini kaydetti.

Bu çerçevede 2022'de engelli bireyler için "Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik​" çıkarttıklarını, depremden dolayı uygulamasını erteledikleri yönetmeliğin gelecek yıl yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Özvar, engelleri kaldırabilmek için yükseköğretim kurumlarındaki engelli öğrenci sayısını ve engel durumlarını bilmenin, buna göre önlemler almanın, bu öğrencilere ulaşmanın üniversitelerin önemli görevleri arasında yer aldığını vurguladı.

YÖK olarak tüm öğrencilerin yükseköğretime erişimini önemsediklerini ifade eden Özvar, engelli öğrencilere engelsiz bir eğitim ve öğretim ortamı sunmak, sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla katılımlarını sağlamak için teşvik edici çalışmalar ve projeler geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Üniversitelerin bünyelerinde koordinatörlükler kurarak yıl içerisinde erişilebilirliğe önem veren çalışmalar yürüttüklerini anlatan Özvar, "Geldiğimiz noktada mekan erişilebilirliği konusunda pek çok üniversitede önemli gelişmeler kaydedilmiş olmakla birlikte eğitimin ve program içeriklerinin farklı engel grubundaki öğrenciler için erişilebilir olması için daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor." dedi.

Kastamonu Üniversitesi en çok bayrak alan üniversite oldu

Özvar, üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla 2018'den beri "Engelsiz Üniversite Ödülleri" verildiğine dikkati çekti.

Ödüllerin ilki olan Engelsiz Üniversite Bayrakları'nın, Mekanda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak), Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak) ve Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) olmak üzere üç kategoriye ayrıldığını aktaran Özvar, farklı engel gruplarına erişilebilirlik sağlayan üniversitelerin ilgili programlarına ise Engelsiz Program Nişanı verildiğini belirtti.

Erol Özvar, şunları söyledi:

"Bu yıl Engelsiz Üniversite Ödülleri için 112 üniversitemizden toplam 1709 başvuru yapılmıştır. 48 panelist tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarına göre, 76 üniversite toplam 319 bayrak alma hakkı elde etmiştir. Bu bayraklardan 228'si mekanda erişilebilirliğe verilen turuncu bayrak, 55'i eğitimde erişilebilirliğe verilen yeşil bayrak ve 36'sı da sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirliğe verilen mavi bayrak olmuştur."

En çok bayrak alan üniversiteler hakkında bilgi veren Özvar, "Aksaray Üniversitesi 14 bayrak, Ege Üniversitesi 14 bayrak, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 15 bayrak, İnönü Üniversitesi 17 bayrak, Necmettin Erbakan Üniversitesi 20 bayrak, Kastamonu Üniversitesi ise 38 bayrak almaya hak kazanmıştır, tebrik ediyorum." dedi.

Program nişanı kategorisi sonuçlarını da aktaran Özvar, Marmara Üniversitesinin 11 nişan ile birinci, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesinin sekizer nişanla ikinci, Sakarya Üniversitesinin ise 4 nişan ile üçüncü olduğunu belirtti.

Özvar, bayrak ve program nişanı alan tüm üniversitelerin isimlerini ayrıca YÖK'ün internet adresinden paylaşacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Özvar, törene katılan üniversite rektörlerine ödüllerini takdim etti.