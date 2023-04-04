Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
YÖK Başkanı deprem bölgesindeki üniversitelerin rektörleriyle buluştu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar depremlerin etkilediği 11 ildeki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi.
YÖK Başkanı Özvar'ın başkanlığında Gaziantep Üniversitesi Seyirtepe Sosyal Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirildi.
Depremin vurduğu 11 ildeki 17 üniversitenin rektörünün katıldığı toplantıda depremin etkileri, bu süreçteki eğitim ve öğretim faaliyetleri görüşüldü.
Toplantıda Özvar, rektörlerin talep ve önerilerini dinledi.
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