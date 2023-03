YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, doktora öğrencileri ve araştırmacıların uluslararası standartlarda araştırma yapmalarına imkan sağlamak amacıyla yeni projeler başlatıldığı ifade edildi.

"Uluslararası Araştırmacı Projeleri" ile dünya sıralamasında son 3 yıl içinde ilk 700'e giren üniversitelerde araştırmalar yapılmasının teşvik edileceği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"YÖK, Akademik Birikim Projesi ile üniversitelerden toplam 200 öğretim üyesini, yurt dışı akademik izin kapsamında 11. Kalkınma Planı'nda yer alan elektronik, ilaç ve tıbbi cihaz, kimya, makina-elektrikli teçhizat, otomotiv, raylı sistem araçları, tarım ve savunma sanayi alanlarında araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderecek."

Bu haktan yararlanacak öğretim üyelerine aylık 20 bin liranın yanı sıra, 10 bin lira ulaşım desteği verileceği aktarılan açıklamada, akademik izinli olarak yurt dışında görevlendirme süresinin en fazla 9 ay olarak belirlendiği hatırlatıldı.

Başvuru tarihlerine ve başvurulara ilişkin detayların YÖK tarafından daha sonra duyurulacağı kaydedilen açıklamada, bu haktan yararlanmak isteyen adaylarda aranan şartlar şöyle belirtildi:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve halen bir devlet yükseköğretim kurumunda öğretim üyesi kadrosunda çalışıyor olmak. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 33. maddesi kapsamındaki ücretli izin dönemlerinde olmak. Son 3 yıl içerisinde yapılan YÖKDİL, YDS, E-YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından, çalışmanın yapılacağı dilden, en az 80 puan aldığını gösterir dil sınav sonucunu belgelendirmek. University Ranking by Academic Performance (URAP), Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve World University Rankings (QS) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında, son 3 yıl içerisinde ilk 700 içerisine giren üniversitelerden birinden en fazla 9 ay süre için, 11. Kalkınma Planı'nda yer alan elektronik, ilaç ve tıbbi cihaz, kimya, makina-elektrikli teçhizat, otomotiv, raylı sistem araçları, tarım ve savunma sanayi alanlarında akademik çalışma yapmak üzere 'misafir araştırmacı' veya dengi bir statüde davet mektubu almak."