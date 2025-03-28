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Eğitim
AA 28.03.2025 07:33

YLSY'de tercihler 27 Mart-9 Nisan'da yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen 2024 Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) kapsamında sözlü sınavda başarılı olan adayların kurum kontenjanı tercih işlemleri, 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

YLSY'de tercihler 27 Mart-9 Nisan'da yapılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, YLSY burs programı kapsamında, ülkenin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına öğrenci gönderilecek.

Bakanlıkça, 2024 YLSY kapsamında burslu olarak yurt dışına lisansüstü eğitim almak için gönderilecek toplam öğrenci sayısı 668 olarak açıklanmıştı.

Buna göre, sözlü sınava girip başarılı olan adayların kurum kontenjanı tercih işlemleri, 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında MEB'in "Resmi Burslu Öğrenci Sistemi" üzerinden alınacak.

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