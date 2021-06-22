Milyonlarca adayın hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı yaklaşıyor. 3 oturumda tamamlanacak sınav için 2,6 milyonun üzerinde aday başvuru yaptı.

Birinci oturum Temel Yeterlilik Testi 26 Haziran’da uygulanacak. 135 dakika sürecek sınavda, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri’nden sorular olacak.

İkinci ve üçüncü oturum pazar 27 Haziran'da

İkinci oturum Alan Yeterlilik Testleri 27 Haziran saat 10.15’te, üçüncü oturum Yabancı Dil Testi ise aynı gün saat 15.45’te yapılacak.

180 dakika sürecek AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek.

Adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacak.

Yabancı Dil Testinde ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. 120 dakikalık sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

Belli saatlerden sonra binalara giriş yapılamayacak

Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.



Yanınıza sınav giriş belgenizi ve fotoğraflı geçerli kimlik belgenizi almayı unutmayın.



YKS’ye girecek tüm adaylara başarılar dileriz.