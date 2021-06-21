Yükseköğretim Kurumları Sınavı için artık son günler. 2 milyondan fazla üniversite adayı hafta sonu sınavda ter dökecek. Sınav 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Peki adaylar son günlerde nelere dikkat etmeli? Eğitim ve Rehberlik Uzmanı Ömer Öcal, adaylara sınav öncesi tavsiyelerde bulundu.

Öcal, "Geçmiş yıllardaki sorulara bakarak ya da bunların provalarını yaparak deneme test çözerek sınav anında izleyecekleri stratejileri burada uygulamalarında fayda var" dedi.

Uyku düzenine dikkat

Sınav öncesi uyku düzeni de oldukça önemli. Uyku bozukluğunun dikkat dağınıklığına neden olabileceğini söyleyen Öcal, "Uykularını yeterli düzeyde almazlarsa öğrencilerin dikkatlerinde çabuk dağılma yorgunluk bitkinlik gibi agresif gibi davranışlar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla uykularını 8 saate getirecek şekilde düzenlemelerinde fayda var" açıklamasını yaptı.

Ailelere YKS tavsiyesi

Sınava günler kala anne ve babalara da görevler düşüyor. Ebeveynlerin verecekleri moralle çocukların motivasyonunun yükselebileceğini söyleyen Ömer Öcal, “Anne babalar sınava girmiyorlar. Bunu fark etmeleri gerekir. Onların kendi evlatları olduğunu biricik ve değerli olduğunu hissettirmeleri buna ilişkin yanlarında olduğuna ilişkin sosyal desteği duygusal desteği vermeleri onlara eminim moral kaynağı olacak” tavsiyesinde bulundu.