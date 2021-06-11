Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-YKS'ye başvuran adayların, öğrenim durumuna ve okul türlerine göre dağılımını değerlendirdi.

Halis Aygün, 26-27 Haziran'da yapılacak 2021-YKS'ye başvuru yapan adayların öğrenim durumlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Lise son sınıfta olan aday sayımız 955 bin 632 (yüzde 36,6), lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayımız ise 997 bin 137 (yüzde 38,2). Bir yükseköğretim programına yerleşmiş aday sayımız ise 373 bin 731 (yüzde 14,3), bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayımız 227 bin 128, (yüzde 8,8). Yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayımız da 54 bin 275 (yüzde 2,1)."

En çok başvuru Anadolu liselerinden

2021-YKS'ye başvuran aday sayısının 2 milyon 607 bin 903 olduğunu belirten Aygün, adayların okul türlerine göre dağılımı hakkında da şunları kaydetti:

"Adaylarımızın 1 milyon 141 bin 639'u (yüzde 43,8) Anadolu lisesinden, 794 bin 269'u (yüzde 30,4) meslek lisesinden, 333 bin 190'ı (yüzde 12,8) açık öğretim lisesinden, 232 bin 23'ü (yüzde 8,9) imam hatip lisesinden, 78 bin 561'i (yüzde 3) fen lisesinden, 12 bin 140'ı (yüzde 0,5) sosyal bilimler lisesinden, 8 bin 187'si (yüzde 0,3) spor lisesinden ve 7 bin 894'ü (yüzde 0,3) güzel sanatlar lisesinden."

ÖSYM Başkanı Aygün, 2021 YKS'ye girecek adaylara başarı diledi.

Giriş belgeleri adayların erişimine açıldı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 26 Haziran'daki 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'daki 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

TYT ve AYT için adayların saat 10.00'dan sonra, YDT için ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı.

Okuyucu talep eden engelli öğrenciler için çift soru kitapçığı verilecek

Kamu Denetçiliği Kurumunun bir başvuru kapsamında yaptığı görüşmeler neticesinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavında engelli öğrenciler için çift soru kitapçığı uygulaması yapılması kararlaştırıldı.

Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan açıklamaya göre, YKS'ye girecek engelli bir öğrenci, 2021 kılavuzunun güncellenerek, okuyucu yardımı talep eden engelliler için engelli ve ona yardım eden okuyucuya 1'er tane olmak üzere çift soru kitapçığı verilmesi talebiyle KDK'ya başvurdu.

KDK, engelli öğrencinin mağduriyetinin giderilmesi için ÖSYM Başkanlığı ile görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerin ardından öğrencinin sorunu çözüldü.

ÖSYM Başkanlığı, KDK'ya gönderdiği cevabi yazısında, 2021-YKS'de okuyucu yardımı talep eden ve soru kitapçığını okuma hakkı bulunan engelli adaylara yönelik yürütülmekte olan çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

ÖSYM'nin yazısında, 2021-YKS'de okuyucu yardımı alan ve aynı zamanda soru kitapçığını okuma hakkı bulunan adayların sınava girecekleri tek kişilik salonlarda, bir soru kitapçığı aday için, diğer soru kitapçığı ise okuyucunun soruları adaya okuması için olmak üzere, çift soru kitapçığı uygulamasının yapılacağı bilgisi verildi.