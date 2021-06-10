Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 26 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu.

2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldıhttps://t.co/VunubMvmD8 pic.twitter.com/50wY0gGzOp — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) June 10, 2021

TC kimlik numarası ve şifre ile sınav belgesi alınacak

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2021-YKS Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır.



26-27 Haziran tarihlerinde YKS’ye girecek adaylarımız sınav yerlerini https://t.co/xBG74LRTnU adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.



Adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. #2021YKS — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) June 10, 2021

ÖSYM Başkanı Aygün'den mesaj

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabı Twitter'dan adaylara başarı dileğinde bulundu. YKS giriş belgelerinin adayların erişime açıldığını söyledi.

Sınava giriş belgelerinin ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamasından erişilebileceğini hatırlattı.