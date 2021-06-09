Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019'dan itibaren fikri mülkiyet hakları çalışmaları kapsamında patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmalarına ağırlık vermeye başladı.

2020'de 188 ürün tescil edildi

Bakanlık, bu kapsamda ilk adımı mesleki eğitimde attı. Mesleki eğitimde özellikle Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verilerek 2020'de 12 patent, 8 faydalı model, 109 tasarım ve 59 marka tescili olmak üzere toplam 188 ürünün tescili alındı. MEB, daha sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) fikri mülkiyet çalışmalarını başlattı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı desteğiyle 183 BİLSEM'de görev yapan öğretmenlere fikri mülkiyet ve sınai haklar konusunda eğitimler düzenlendi.

2021'de 520 ürün tescili

BİLSEM'lerde yürütülen projelerin yeniden yapılandırılması çalışmaları olumlu sonuç verdi. BİLSEM'ler 2021'in ilk 5 ayında 101 patent, 155 faydalı model, 1460 tasarım ve 8 marka olmak üzere 1724 ürün başvurusunda bulundu.

MEB, her bir BİLSEM'den en az bir ürün tescili olmak üzere 2021'de 183 ürün tescili almayı hedefliyordu. Başvurular sonunda 520 ürünün tescili alındı. Böylece 2021'in ilk 5 ayında hedef aşıldı.