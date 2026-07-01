Açık 31.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
TRT Haber 01.07.2026 12:24

YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun da yanıtı değişti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorunun ise iptal edilmesine karar verdi.

YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun da yanıtı değişti

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre, 20 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri’nin (AYT) madde analizleri incelendi, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı ve yapılan itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi.

Değerlendirmeler sonucunda ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından şu kararlar alındı:

-Alan Yeterlilik Testleri’nin (AYT) Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 23 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş cevabı "A" olarak değiştirildi.

-Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 20 numaralı sorunun ise iptal edilmesine karar verildi.

Puanlama iptal edilen soru dışı bırakılarak yapılacak

Duyuruda, puanlama işlemlerinin 2026-YKS Kılavuzu'nun "3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?" maddesinde yer alan hüküm gereğince yapılacağı belirtildi.

İlgili maddede yer alan, "Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır." hükmü doğrultusunda değerlendirme işlemlerinin gerçekleştirileceği kaydedildi.

ETİKETLER
ÖSYM YKS
Sıradaki Haber
MEB ortaöğretim öğrencileri için 'Yaz Tatili Rehberi' yayımladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:43
Bolu Belediyesi'ne yeni operasyon: 10 gözaltı
13:39
"Tarihin sıfır noktası" Göbeklitepe'yi 8 yılda 4,4 milyon kişi ziyaret etti
13:41
Hindistan, son 100 yılın en kurak haziran aylarından birini yaşadı
13:37
Kürşad Zorlu'dan İsrail'in Ermeni iddialarıyla ilgili kararına tepki
13:34
Almanya'da doğum oranı son 28 yılın en düşük seviyesine geriledi
13:29
İletişim Başkanı Duran: Güçlü denizcilik, ekonomi ve Türkiye hedefimizin vazgeçilmez unsurlarından
Frigya'da yaz etkinlikleri turizmi canlandıracak
Frigya'da yaz etkinlikleri turizmi canlandıracak
FOTO FOKUS
NATO'nun uydu haberleşmesi Türkiye'ye emanet
NATO'nun uydu haberleşmesi Türkiye'ye emanet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ