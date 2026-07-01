MEB ortaöğretim öğrencileri için 'Yaz Tatili Rehberi' yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yaz Tatili Rehberi, öğrencilerin yaz dönemini kendilerini tanıdıkları, yeni deneyimler kazandıkları, ilgi alanlarını keşfettikleri ve yeni eğitim öğretim yılına hazırlandıkları bütüncül bir gelişim dönemi olarak değerlendirmelerini amaçlıyor.

"Keşfet, öğren, eğlen" anlayışıyla hazırlanan rehberde öğrencilerin fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal ve akademik gelişimlerini destekleyecek içeriklere yer verildi.

Her öğrencinin ihtiyaçlarının ve öğrenme sürecinin farklı olduğu ilkesiyle hazırlanan rehber, yaz tatilinin bireysel gelişim doğrultusunda planlanmasına katkı sunuyor.

Öğrencilerin yaz tatilini daha verimli ve üretken geçirmeleri hedefleniyor

Rehberin "Tatile Başlarken" bölümünde, öğrencilerin geride bıraktıkları eğitim öğretim yılını değerlendirmeleri, güçlü yönlerini fark etmeleri ve yaz tatiline bilinçli başlangıç yapmaları hedefleniyor.

"Kendine İyi Bak" bölümünde ise dinlenme, duygu farkındalığı, dijital denge, uyku, beslenme, hareket ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarına ilişkin öneriler yer alıyor.

"Sürdürülebilirlik ve Dijital Okuryazarlık" bölümünde dijital karbon ayak izi, elektronik atık, çevrim içi itibar, bilgi kirliliği ve bilinçli tüketim gibi güncel konular ele alınırken, "Kendini Tanıma ve Mesleki Yönelim Süreci" bölümünde öğrencilerin ilgi, yetenek ve güçlü yönlerini keşfederek gelecek planlaması yapmalarına yönelik içerikler sunuluyor.

"Gelecek Eğitim Öğretim Yılına Hazırlık" bölümünde de öğrencilerin yeni sınıf düzeyine planlı başlamalarını destekleyecek önerilere yer veriliyor.

"YKS'ye Hazırlıkta Yaz Tatili"

Rehberde ayrıca 11. sınıftan 12. sınıfa geçen öğrenciler için hazırlanan "YKS'ye Hazırlıkta Yaz Tatili" bölümüyle sınav hazırlık sürecine dengeli, planlı ve sürdürülebilir bir başlangıç yapılmasına yönelik tavsiyeler bulunuyor.

Rehberde, öğrencilerin yaz tatili boyunca günlük yaşamlarında kolaylıkla uygulayabilecekleri 23 farklı etkinlik yer alıyor.

Doğayla bağ kurma, aile büyüklerinden hikaye dinleme, meslek araştırması yapma, dijital alışkanlıkları gözden geçirme, tamir becerileri geliştirme ve birlikte üretme gibi etkinliklerle öğrencilerin yaz tatilini daha verimli ve üretken geçirmeleri hedefleniyor.