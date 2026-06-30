Açık 31.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 30.06.2026 14:52

Yurt dışında görev yapacak öğretmenlerin eğitimleri başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yurt dışında görevlendirilecek öğretmen ve okutmanlara yönelik düzenlenen oryantasyon programı başladı.

Yurt dışında görev yapacak öğretmenlerin eğitimleri başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da düzenlenen oryantasyon programı 6 Temmuz'a kadar devam edecek.

Toplam 729 öğretmen ve 36 okutmanın katıldığı eğitim programıyla, yurt dışında görev alacak eğitimcilerin donanımlarının artırılması hedefleniyor.

Yurt dışı görevine atanacak eğitimcilerin mesleki ve idari uyum süreçlerini hızlandırmak amacıyla iki aşamalı olarak planlanan eğitimlerin ilk bölümünde, Batı Avrupa'da Türkçe ve Türk kültürü dersi verecek öğretmenler ile üniversitelerin Türkoloji kürsülerinde görev alacak okutmanlar bir araya geldi.

Programın ikinci bölümünde ise yurt dışındaki Türk eğitim kurumlarında görev yapacak öğretmenlerin uyum ve idari hazırlık süreçlerine odaklanılacak.

Oryantasyon programı kapsamında katılımcılar "Türk dış politikası", "diplomatik güvenlik", "Türk kültürü ve Türk milletinin erdemleri" gibi konuların yanı sıra Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve yurt dışı iş ve işlemler başlıklarında kapsamlı grup çalışmaları gerçekleştirecek.

"Türkçe'nin geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunacak"

Teorik eğitimlerin yanı sıra, saha uygulamalarına yönelik çalışmaların da yürütüleceği programın açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Bakanlığın eğitim vizyonunu, Türkiye'nin köklü tarihi ve kültürel birikimini, milli ve manevi değerlerini ve medeniyet tasavvurunu bulundukları coğrafyalarda temsil edeceklerini vurguladı.

Öğretmenlerin Türkçe ve Türk kültürü dersleri aracılığıyla yurt dışında yaşayan çocukların ana dilleri, kültürel kimlikleri ve tarihi kökleriyle bağlarını güçlendireceğini belirten Ökten, okutmanların da üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde ve yabancılara Türkçe öğretimi alanında yürütecekleri akademik çalışmalarla Türkçe'nin uluslararası düzeyde daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunacağını dile getirdi.

Ökten, "Sizler yurt dışında üstleneceğiniz görevle yalnızca öğrencilerimizin akademik gelişimlerine katkı sunmayacaksınız. Aynı zamanda onların geleceğe güvenle bakabilen şahsiyetler olarak yetişmelerine rehberlik edeceksiniz." ifadesini kullandı.

Programa Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Faruk Berat Akçeşme de katıldı.

ETİKETLER
Eğitim Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
"Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı" sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:55
Bakan Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gidecek
16:14
İşgalci İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'nde 10 gündür ezan okunmasını engelliyor
16:05
Bakan Şimşek, mayıs ayı iş gücü verilerini değerlendirdi
15:56
Sahil güvenlik gemi ve botları 24 limanda ziyarete açılıyor
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti
15:47
İran: Hürmüz Boğazı’ndaki mayın temizleme konusu İran’ın sorumluluğunda
Gazze’de Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı
Gazze’de Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı
FOTO FOKUS
Koruyucu ailenin mutluluk dolu yuvası
Koruyucu ailenin mutluluk dolu yuvası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ