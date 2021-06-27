ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "http://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf" adresinden ulaşılabilecek.

Bugün sabah düzenlenen ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "http://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek.

Öğleden sonraki üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) soru ve cevapları da ÖSYM'nin sitesinden yayınlandı.