Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 19:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
YKS soru ve cevapları erişime açıldı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM tarafından erişime açıldı.
ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "http://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf" adresinden ulaşılabilecek.
Bugün sabah düzenlenen ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "http://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek.
Öğleden sonraki üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) soru ve cevapları da ÖSYM'nin sitesinden yayınlandı.
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