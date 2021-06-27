Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başarıyla tamamlandığını duyurdu.

2021-YKS'nin, cumartesi sabah Temel Yeterlik Testi (TYT), pazar sabah Alan Yeterlik Testleri (AYT), pazar öğleden sonra Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum halinde, KKTC Lefkoşa dahil 200 sınav merkezinde yapıldı.

"COVID-19 salgınına karşı gerekli tedbirler titizlikle uygulandı"

Aygün, 2 milyon 5 yüz 92 bin 579 adayın başvurduğu TYT'nin, 9 bin 148 binada 161 bin 295 salonda 438 bin 332 görevliyle 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu AYT'nin 5 bin 896 binada 108 bin 276 salonda, 293 bin 970 görevliyle 130 bin 522 adayın başvurduğu YDT'nin 821 binada 7 bin 445 salonda 26 bin 269 görevliyle yapıldığını belirtti.

Tüm sınav merkezlerinde COVID-19 salgınına karşı gerekli tedbirlerin titizlikle uygulandığını ifade eden Aygün, koronavirüs durumu olan adayların ayrı salonlarda sınava alındığını söyledi.

"Emek veren herkesi kutluyorum"

Böylesine büyük bir organizasyonun başarılı şekilde gerçekleşmesinde katkı veren tüm kurumlara şükranlarını sunan ÖSYM Başkanı Aygün, "200 sınav merkezinde süreci başarılı bir şekilde yürüten ve sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında büyük emek veren tüm sınav koordinatörlerimizi, koordinatörlük çalışanlarımızı ve kurum personelimizi kutluyorum. Sınavda görev alan akademisyenlere, öğretmenlere ve sınav organizasyonuna destek veren tüm kamu personeline ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sınav sonuçları, 4 Ağustos'ta adayların erişimine açılacak.